Что получат "Крылья Советов" после чемпионата мира-2018. Отвечает Тихонов

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал, что клубу после окончания чемпионата мира в России достанется богатая инфраструктура.

- Что получат "Крылья" после чемпионата мира? Во-первых, нам сделали поле на базе. За этот год, который я проработал в Самаре, мы ни разу не тренировались на нем. То есть его ремонтировали к чемпионату мира плюс там сейчас идут работы по укладке асфальта, по ремонту фасадов, внутри ремонт сделали, - рассказал в программе "Foot'больные люди" Тихонов. - Нам достается очень хорошая база, говорят, что достанутся автобусы, которые будут возить команды на ЧМ. Возможно, достанутся поля вокруг стадиона. То есть остается очень хорошая инфраструктура. Плюс стадион "Метталург", где постелют синтетику, чтобы можно было проводить матчи в начале марта или когда поливает или засыпает снегом. Самара всегда страдала по весне: нет своего поля, и приходилось ездить куда-то играть.