Что нужно знать о ставках на матч Испания – Россия 1 июля

1 июля на стадионе "Лужники" сборная Испании встретится со сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

"Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Испания – Россия, если встреча завершится безголевой ничьей в основное время.

На победу сборной Испании в основное время со счетом 1:0 можно поставить за 6.00, со счетом 3:1 – за 15.00.

На победу сборной России в основное время со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 14.00, со счетом 3:1 – с коэффициентом 60.00.

На ничью в основное время со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 7.00, со счетом 2:2 – с коэффициентом 20.00.

Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет Испания. На победу команды Фернандо Йерро можно поставить за 1.60, на победу сборной России – за 6.60, на ничью – за 4.00.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На победу испанцев в основное время поставили 68% игроков, на победу команды Станислава Черчесова – 29%, на ничью – всего 3%.

Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.72, на тотал больше 2,5 – за 2.12.

Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 94% игроков, на тотал меньше 2,5 – 6%.

На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Испании – ее предпочли 57% клиентов "Фонбет". 25% игроков поставили на победу сборной России, 9% – на тотал голов больше 2,5. На то, что испанцы выиграют с форой (-1), сделали ставку 6% клиентов "Фонбет", 3% выбрали тотал больше 1,5.

А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 1.850 000 рублей на победу сборной Испании в основное время. В среднем на матч Испании и России ставят 1100 рублей.

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