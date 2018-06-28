Что нужно знать о ставках на матч Англия – Бельгия 28 июня

28 июня на стадионе "Калининград" сборная Англии встретится со сборной Бельгии в рамках третьего тура группы G. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.



"Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?



– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернёт все ставки на точный счёт матча Англия – Бельгия, если встреча завершится безголевой ничьей.



На победу сборной Англии со счётом 1:0 можно поставить с коэффициентом 8.50, со счётом 2:0 – с коэффициентом 13.00.



На победу команды Бельгии со счётом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 8.50, со счётом 3:2 – с коэффициентом 35.00.



На ничью со счётом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.00, со счётом 2:2 – с коэффициентом 14.00.



Другие коэффициенты на точный счёт смотрите в линии "Фонбет".



Кто победит?



– Букмекеры "Фонбет" считают, что в предстоящем матче шансы на победу равны у обеих команд. На победу сборной Англии и Бельгии принимаются ставки с коэффициентом 2.75, на ничью – с коэффициентом 3.10.



Большинство клиентов "Фонбет" считает, что выиграет сборная Бельгии. На победу бельгийцев сделали ставку 54% игроков, на победу Англии – 29%, на ничью – 17%.



Сколько забьют голов?



– По мнению "Фонбет", в матче будет забито меньше трёх голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.75, на тотал больше 2,5 – за 2.08.



Большинство клиентов "Фонбет", напротив, уверено в том, что в матче будет много голов. На тотал больше 2,5 поставили 85% игроков, на тотал меньше 2,5 – 15%.



На что ставят в "Фонбет"?



– Самой популярной стала ставка на победу сборной Бельгии – её выбрали 30% клиентов "Фонбет". 20% игроков поставили на то, что бельгийцы не проиграют, 17% – на голы обеих команд, столько же – на тотал больше 2,5. Победу сборной Англии предпочли 16% клиентов "Фонбет".



А сколько ставят?



– Самая крупная ставка – на тотал больше 2. Она входит в экспресс на сумму 1 миллион рублей. В среднем на матч Англии и Бельгии ставят 617 рублей.



Сделать ставку

