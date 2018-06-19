13:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Что нужно сборной России для выхода в плей-офф ЧМ-2018?

Вчера. Санкт-Петербург. Тренировка сборной России перед матчем с Египтом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вчера. Санкт-Петербург. Тренировка сборной России перед матчем с Египтом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сегодня сборная России проведет второй матч на домашнем чемпионате мира по футболу-2018. В 21.00 по московскому времени в Санкт-Петербурге начнется ее игра с Египтом.

Российская команда гарантированно выйдет в 1/8 финала чемпионата мира в случае победы над Египтом. Но что будет, если выиграть не удастся?

 

И

В

Н

П

М

О

1. РОССИЯ

1

1

0

0

5-0

3

2. Уругвай

1

1

0

0

1-0

3

3. Египет

1

0

0

1

0-1

0

4. Саудовская Аравия

1

0

0

1

0-5

0

В оставшихся матчах встречаются:
19 июня: РОССИЯ – Египет (21.00).
20 июня: Уругвай – Саудовская Аравия (18.00).
25 июня: Уругвай – РОССИЯ (17.00), Саудовская Аравия – Египет (17.00).

НИЧЬЯ

В случае ничьей сборная России пробьется в плей-офф, если:

- не проиграет Уругваю (25 июня, Самара);

- закончит групповой этап с лучшей разностью забитых/пропущенных мячей, чем у Египта.

Важно: при равенстве баллов на чемпионате мира главенствует разность мячей, а не личные встречи.

ПОРАЖЕНИЕ

Если наша сборная проиграет Египту, а Уругвай, допустим, победит Саудовскую Аравию (20 июня, Ростов-на-Дону), Россия сможет выйти в плей-офф при следующих раскладах:

- она победит Уругвай;

- она сыграет вничью с Уругваем, а Египет не сможет выиграть у Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград) и закончит групповой этап с худшей разностью забитых/пропущенных мячей, чем у российской команды.

Если же сборная России в оставшихся двух матчах не наберет очков, то не попадет в 1/8 финала в любом случае. (Илья АНДРЕЕВ)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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