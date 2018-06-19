Что нужно сборной России для выхода в плей-офф ЧМ-2018?

Вчера. Санкт-Петербург. Тренировка сборной России перед матчем с Египтом. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Российская команда гарантированно выйдет в 1/8 финала чемпионата мира в случае победы над Египтом. Но что будет, если выиграть не удастся?

И В Н П М О 1. РОССИЯ 1 1 0 0 5-0 3 2. Уругвай 1 1 0 0 1-0 3 3. Египет 1 0 0 1 0-1 0 4. Саудовская Аравия 1 0 0 1 0-5 0

В оставшихся матчах встречаются:

19 июня: РОССИЯ – Египет (21.00).

20 июня: Уругвай – Саудовская Аравия (18.00).

25 июня: Уругвай – РОССИЯ (17.00), Саудовская Аравия – Египет (17.00).

НИЧЬЯ

В случае ничьей сборная России пробьется в плей-офф, если:

- не проиграет Уругваю (25 июня, Самара);

- закончит групповой этап с лучшей разностью забитых/пропущенных мячей, чем у Египта.

Важно: при равенстве баллов на чемпионате мира главенствует разность мячей, а не личные встречи.

ПОРАЖЕНИЕ

Если наша сборная проиграет Египту, а Уругвай, допустим, победит Саудовскую Аравию (20 июня, Ростов-на-Дону), Россия сможет выйти в плей-офф при следующих раскладах:

- она победит Уругвай;

- она сыграет вничью с Уругваем, а Египет не сможет выиграть у Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград) и закончит групповой этап с худшей разностью забитых/пропущенных мячей, чем у российской команды.

Если же сборная России в оставшихся двух матчах не наберет очков, то не попадет в 1/8 финала в любом случае. (Илья АНДРЕЕВ)

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу