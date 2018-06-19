Что нужно сборной России для выхода в плей-офф ЧМ-2018?

Российская команда гарантированно выйдет в 1/8 финала чемпионата мира в случае победы над Египтом. Но что будет, если выиграть не удастся?
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1. РОССИЯ
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1
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1
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0
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0
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5-0
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3
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2. Уругвай
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1
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1
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0
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0
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1-0
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3
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3. Египет
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1
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0
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0
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1
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0-1
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0
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1
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0
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0
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1
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0-5
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0
В оставшихся матчах встречаются:
19 июня: РОССИЯ – Египет (21.00).
20 июня: Уругвай – Саудовская Аравия (18.00).
25 июня: Уругвай – РОССИЯ (17.00), Саудовская Аравия – Египет (17.00).
НИЧЬЯ
В случае ничьей сборная России пробьется в плей-офф, если:
- не проиграет Уругваю (25 июня, Самара);
- закончит групповой этап с лучшей разностью забитых/пропущенных мячей, чем у Египта.
Важно: при равенстве баллов на чемпионате мира главенствует разность мячей, а не личные встречи.
ПОРАЖЕНИЕ
Если наша сборная проиграет Египту, а Уругвай, допустим, победит Саудовскую Аравию (20 июня, Ростов-на-Дону), Россия сможет выйти в плей-офф при следующих раскладах:
- она победит Уругвай;
- она сыграет вничью с Уругваем, а Египет не сможет выиграть у Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград) и закончит групповой этап с худшей разностью забитых/пропущенных мячей, чем у российской команды.
Если же сборная России в оставшихся двух матчах не наберет очков, то не попадет в 1/8 финала в любом случае. (Илья АНДРЕЕВ)
Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
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Сборная России на чемпионате мира по футболу