Что нашли в мяче, который получил в подарок Трамп

Агентство Bloomberg отмечает, что мяч чемпионата мира-2018, который президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, оснащен чипом.

Компания Adidas на своем официальном сайте поясняет, что все мячи для ЧМ-2018 снабжены технологией NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы крошечные чипы, позволяющие с помощью специального приложения, установленного на смартфон, считывать специальный код.



После чего пользователь приложения получает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту.

Могли ли взломать чип, встроенный в мяч, в компании Adidas пояснить отказались. Также неясно, имеется ли у данного чипа уязвимость безопасности.