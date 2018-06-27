Что говорил Месси в перерыве матча с Нигерией? Рассказывает Рохо

Защитник сборной Аргентины Маркос Рохо сказал, что выступление капитана команды Лионеля Месси в перерыве победного матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии (2:1) успокоило игроков. Бывший футболист "Спартака" признал, что встреча могла закончиться плохо для "альбиселесте".

– Месси подошел к нам и сказал, что мы должны успокоиться, – цитирует Рохо Triball Football. – Мы нервничали. Его слова нам всем и лично мне придали уверенности. Месси – наш капитан, он лучший капитан в мире. А забить победный гол было восхитительно.

Месси сказал всем, что это матч жизни и смерти. Все могло закончиться плохо. Мы могли бы уступить, но Лео был упрям. Он сказал всем, даже Маскерано, идти в атаку. Он говорил атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читал игру и рисковал. Он лидер, он лучший.

Благодаря победе над Нигерией Аргентина со второго места в группе D вышла в 1/8 финала, где встретится с выигравшей группу C Францией. Встреча состоится в субботу, 30 июня, в Казани.

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