Что ФИФА думает о действиях сборной Японии и правиле fair-play? Отвечает Колин Смит

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал странное поведение игроков сборной Японии в матче против Польши (0:1).

- Вчера Японию освистали за то, что она последние пять минут катала мяч, зная, что выходит в плей-офф по показателю fair-play. Как вы относитесь к этой ситуации?

- Это первый чемпионат мира, где мы ввели дополнительное правило, согласно которому позиции определяются по показателю fair-play. Мы не хотим доводить дело до жребия! Поэтому и добавили именно такой критерий. Посмотрим, как этот пункт сработает. Пока что не считаем, что правило нужно менять.

- Вам не кажется, что желтые карточки – это вообще субъективная вещь? За одно и то же нарушение их могут в разных матчах показать или не показать.

- Я уже сказал: критерий честной игры – он дополнительный. И очень простой. Мы продвигаем принципы честного футбола и считаем, что правильно ввели это правило. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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