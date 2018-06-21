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Чорлука провел сотый матч за сборную Хорватии


Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука сегодня провел сотый матч за сборную Хорватии. 32-летний игрок вышел на замену на 93-й минуте встречи.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хорватов. Они гарантировали выход в плей-офф чемпионата мира.

Аргентина - Хорватия

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