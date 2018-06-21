Чорлука провел сотый матч за сборную Хорватии

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука сегодня провел сотый матч за сборную Хорватии. 32-летний игрок вышел на замену на 93-й минуте встречи.

🇦🇷🇭🇷 Поздравляем защитника московского "Локомотива" Ведрана Чорлуку, который сегодня сыграл сотый матч за сборную Хорватии! 💯#ЧМ2018 pic.twitter.com/nZH9cmHqRC – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 июня 2018 г.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хорватов. Они гарантировали выход в плей-офф чемпионата мира.

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