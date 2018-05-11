Чорлука назвал позором непопадание Игнатьева в состав сборной России на ЧМ-2018

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука отреагировал на оглашение расширенной заявки сборной России на чемпионат мира-2018. Игрока возмутило то, что в состав не попал его партнер по команде Владислав Игнатьев.
"Лучший правый защитник РФПЛ не в составе национальной сборной. Позор!" - написал Чорлука в Инстаграме.
На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Состав сборной России
28 игроков, которые приглашены на сбор перед чемпионатом мира-2018
вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит") .
защитники (9): Владимир Гранат ("Рубин"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Мариу Фернандес (ЦСКА)
полузащитники (11): Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ташаев ("Динамо"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)
нападающие (4): Артем Дзюба ("Арсенал" Тула) , Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА)
7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости
Вратарь (1): Гильерме ("Локомотив")
Защитники (2): Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак")
Полузащитники (2): Денис Глушаков ("Спартак"), Антон Швец ("Ахмат")
Нападающие (2): Антон Заболотный ("Зенит"), Дмитрий Полоз ("Зенит")
Все о чемпионате мира – здесь //
Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Сослан Джанаев (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Владимир Габулов
- Денис Глушаков
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Динамо Москва (хоккей)
- Брюгге
- Краснодар
- Руслан Камболов
- Владислав Игнатьев
- Сборная Египта
- Вильярреал
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Денис Черышев
- Дмитрий Полоз
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес
- Ведран Чорлука
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Федор Чалов
- Александр Ташаев
- Антон Швец
karlikf1
Полагаю, что если когда-то Чорлука примет сб.Хорватии, ни одна сволочь не поставит ему в упрёк то, что он пригласил того, а не этого игрока. Я критично отношусь к личности тренера нашей сборной, но не дело игроков рассуждать о том, что того пригласили, этого нет и что это позор.
22:54
да, мой учитель
нашли кого тренером ставить. бред. сборная сольёт все три матча.
22:48
КОТЛИН
Так состав набирал баран усатый!
22:39
За Россию и президента, против л
С какой стати какой-то хорват русским диктует, какой состав брать на наш чемпионат мира??? Мы ему работу в России дали, спасли его карьеру, а он еще и условия какие-то ставит. России виднее, кого брать в сборную, а кого нет!!!
22:38
Pyatochok
Если Черчесов "тренер", то я тогда император Японии Хирохито Сёва!
22:30