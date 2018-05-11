Чорлука назвал позором непопадание Игнатьева в состав сборной России на ЧМ-2018

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука отреагировал на оглашение расширенной заявки сборной России на чемпионат мира-2018. Игрока возмутило то, что в состав не попал его партнер по команде Владислав Игнатьев.

"Лучший правый защитник РФПЛ не в составе национальной сборной. Позор!" - написал Чорлука в Инстаграме.

На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Состав сборной России

28 игроков, которые приглашены на сбор перед чемпионатом мира-2018

вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит") .

защитники (9): Владимир Гранат ("Рубин"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Мариу Фернандес (ЦСКА)

полузащитники (11): Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ташаев ("Динамо"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)

нападающие (4): Артем Дзюба ("Арсенал" Тула) , Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА)

7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости

Вратарь (1): Гильерме ("Локомотив")

Защитники (2): Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак")

Полузащитники (2): Денис Глушаков ("Спартак"), Антон Швец ("Ахмат")

Нападающие (2): Антон Заболотный ("Зенит"), Дмитрий Полоз ("Зенит")

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