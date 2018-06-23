Чорлука награжден медалью за 100 матчей в составе сборной Хорватии

Защитник сборной Хорватии и "Локомотива" Ведран Чорлука был награжден памятной медалью за сто матчей, проведенных в составе национальной команды. Кроме того, он получил футболку сборной с номером "100" и автографами всей команды, а также подарочную кепку от УЕФА.

Для 32-летнего защитника матч группового этапа чемпионата мира против Аргентины стал сотым в составе сборной Хорватии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватской команды.

Сборная Хорватии выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с Исландией (26 июня, Ростов).

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