ЧМ-2018. Все участники стыковых матчей

После завершения матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе стали известны все участники стыковых матчей, которые разыграют еще четыре путевки в финальную часть. Ими стали сборные Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Команда Словакии не попала в "стыки", так как имеет худшие показатели среди всех участников.
Посев команд будет определен согласно рейтингу ФИФА от 16 октября. Жеребьевка состоится 17 октября в Цюрихе. Матчи пройдут в ноябре.
Отметим, матчи с последними командами не учитываются, потому что при утверждении правил отбора в число участников не были включены Гибралтар и Косово. После попадания этих сборных в квалификацию регламент остался неизменным.
|
Команда
|
М
|
О
|
+/-
|
Швейцария
|
8
|
21
|
12
|
Италия
|
8
|
17
|
4
|
Дания
|
8
|
14
|
7
|
Хорватия
|
8
|
14
|
4
|
Швеция
|
8
|
13
|
9
|
Сев.Ирландия
|
8
|
13
|
4
|
Греция
|
8
|
13
|
4
|
Ирландия
|
8
|
13
|
2
|
Словакия
|
8
|
12
|
5
Дополнительная информация
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Украины (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Ирландии
- Сборная Словакии (Футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мальты
- Сборная Уэльса
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- сборная Северной Ирландии
- Сборная Гибралтара
zukunft
Рейтинг 16 октября будет обновлен. Ожидается в корзине n1 Дания вместо Северной Ирландии.
12:34
Mr.Trololo
Корзина "А" : Португалия(Швейцария), Италия, Хорватия, Сев. Ирландия Корзина "В" : Швеция, Дания, Ирландия, Греция
09:36
Mr.Trololo
vasiunchik Главное чтоб в стыках не свели Италию с Хорватией, а С. Ирландию с Ирландией. А то как-то помню айришы с эстонцами стык играли... ======================================================= Там же посев будет. И Италия с Хорватией не сыграют
09:33
vasiunchik
Главное чтоб в стыках не свели Италию с Хорватией, а С. Ирландию с Ирландией. А то как-то помню айришы с эстонцами стык играли...
07:20
Генри Морган
Да, Словакия - единственная команда, которая не особо впечатляла в отборочном турнире. К тому же, Россия проиграла Словакии матч второго тура на ЕВРО-2016. Не забываем также, что второй наш "конкурент за выход из группы" - Уэльс, также остался за пределами досягаемости поездки на Чемпионат Мира.) Понятно, что это слабое утешение, но тем не менее.)))
02:04
честный человечишко
Справедливо...
00:08
xueks
им все ирландии взять и протолкнуть
23:55 9 октября
tigana.1982
А про Боснию забыли!? У нее пока 8 очков всего и она завтра может стать второй... Если греки не обыграют Гибралтар. )))
23:49 9 октября
Thomas_Boy_
Отлично.
23:45 9 октября
Jean4
Или Словацкий =)))
23:44 9 октября
Jean4
Просто отлично! Словенский автобус пусть дома сидит. Все команды за которые сегодня болел, победили. Сербия, Хорватия, Ирландия!
23:44 9 октября
*КОСТАРИКАНЕЦ*
hyperion Mr. Trololo, было дело (например, в квалификации на ЧМ1998). Но тогда в европейской квалификации разыгрывалось 14 путёвок, а не 13, как сейчас. 11:27 ======== А еще было отбирались первые 2 команды групп, а худшие 2 из вторых по показателям играли стыки.
12:25 9 октября
hyperion
Mr. Trololo, было дело (например, в квалификации на ЧМ1998). Но тогда в европейской квалификации разыгрывалось 14 путёвок, а не 13, как сейчас.
11:27 9 октября
Mr.Trololo
Было же как-то одна лучшая из 2 напрямую на ЧМ, остальные в стыки. Не?
08:26 9 октября
xSive
Главное без хохлов
03:38 9 октября
crazysun78
tigana.1982. Вернее не Косово, а Гибралтар. //// косово, косово...
23:51 8 октября
tigana.1982
Вернее не Косово, а Гибралтар.
23:01 8 октября
tigana.1982
Andersen32, Видимо потому что изначально не во всех группах было 6 команд. Косово заменило Россию, которая была вне конкурса. А регламент не меняли.
23:01 8 октября
tigana.1982
Что там считать!? Худшая пока Словакия - 12 очков, разница +5 (11:6). Хуже результат может быть только у Уэльса в случае ничьей с Ирландией, разница останется +2 (пока 7:5), и Хорватия в случае ничьей в Киеве, тоже будет +2 (пока 6:4). Конечно, если Исландия не проиграет дома Косово. ))) И тут уже значение будет иметь результативность ничьих... Все остальные при любых исходах набирают 13 и более очков. Есть еще фантастический вариант, когда худшей с 11 очками может быть Босния, если выиграет в Эстонии, а греки дома каким-то чудом не выиграют у Гибралтара!
22:58 8 октября
Jean4
Почему забыли про Ирландцев? Они же тоже могут занять второе место!
22:46 8 октября
Andersen32
Стат фан в таблицу заглядывал? Если ничья хохлов и хорватов, то исландцы могут проиграть косово со счетом 10:0 И всё равно останутся на первом месте.
22:26 8 октября
Алексей Д.
А по какой причине не учитываются матчи с последней командой? Чёт не догоняю. Во всех группах по 6 команд, а не как раньше, где 6, а где и 5...
22:22 8 октября
stat fan
При ничьей Украина и Хорватия обе пролетают - Хорватия становится худшей второй командой, при условии победы Исландии над Косово конечно
22:02 8 октября