ЧМ-2018. Все участники стыковых матчей

После завершения матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе стали известны все участники стыковых матчей, которые разыграют еще четыре путевки в финальную часть. Ими стали сборные Швейцарии, Италии, Дании, Хорватии, Швеции, Северной Ирландии, Греции и Ирландии. Команда Словакии не попала в "стыки", так как имеет худшие показатели среди всех участников.

Посев команд будет определен согласно рейтингу ФИФА от 16 октября. Жеребьевка состоится 17 октября в Цюрихе. Матчи пройдут в ноябре.

Отметим, матчи с последними командами не учитываются, потому что при утверждении правил отбора в число участников не были включены Гибралтар и Косово. После попадания этих сборных в квалификацию регламент остался неизменным.