ЧМ-2018 внес положительный вклад в годовой темп прироста ВВП

Проведение чемпионата мира внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП РФ во втором квартале 2018 года - 0,1-0,2 процентного пункта, информирует "Интерфакс" со ссылкой на ЦБ РФ.

ЦБ сохраняет прогноз темпа экономического роста в 2018 году в интервале 1,5-2 процента. Это соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений.

Отмечается, что обновленные данные Росстата отражают более уверенный рост экономики в 2017 году и в начале 2018 года, чем оценивалось ранее. Это существенно не меняет оценку Банком России влияния деловой активности на динамику инфляции, учитывая, что пересмотр данных в основном касается производства инвестиционных товаров.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25 процента.