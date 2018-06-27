ЧМ-2018: в 1/8 финала сыграют Швеция - Швейцария и Бразилия - Мексика

Определились участники 1/8 финала чемпионата мира-2018 в группе E. Сборная Бразилии обыграла Сербию и пробилась в плей-офф с первого места. Ее соперником станет Мексика, ставшая второй в группе F. Встреча пройдет 2 июля в Самаре, начало – в 17.00 по московскому времени.

Второе место в группе заняла Швейцария, которая встретится с победителем группы F Швецией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля, начало – в 17.00 по московскому времени.

Также в 1/8 финала сыграют Франция – Аргентина, Уругвай – Португалия, Испания – Россия и Хорватия – Дания.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:

30 июня, суббота

17.00 (мск). Казань. Франция – Аргентина

21.00 (мск). Сочи. Уругвай – Португалия

1 июля, воскресенье

17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания – РОССИЯ

21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия – Дания

2 июля, понедельник

17.00 (мск). Самара. Бразилия – Мексика

3 июля, вторник

17.00 (мск). Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария

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