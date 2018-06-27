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ЧМ-2018: в 1/8 финала сыграют Швеция - Швейцария и Бразилия - Мексика


Определились участники 1/8 финала чемпионата мира-2018 в группе E. Сборная Бразилии обыграла Сербию и пробилась в плей-офф с первого места. Ее соперником станет Мексика, ставшая второй в группе F. Встреча пройдет 2 июля в Самаре, начало – в 17.00 по московскому времени.

Второе место в группе заняла Швейцария, которая встретится с победителем группы F Швецией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля, начало – в 17.00 по московскому времени.

Также в 1/8 финала сыграют ФранцияАргентина, УругвайПортугалия, ИспанияРоссия и ХорватияДания.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:
30 июня, суббота
17.00 (мск). Казань. Франция – Аргентина
21.00 (мск). Сочи. Уругвай – Португалия
1 июля, воскресенье
17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания – РОССИЯ
21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия – Дания
2 июля, понедельник
17.00 (мск). Самара. Бразилия – Мексика
3 июля, вторник
17.00 (мск). Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария

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