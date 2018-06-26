ЧМ-2018: В 1/8 финала сыграют Франция - Аргентина и Хорватия - Дания

Определились еще две пары 1/8 финала чемпионата мира-2018.
По итогам группового турнира в группе D Хорватия заняла первое место и сыграет в 1/8 финала с Данией, ставшей второй в группе C. Игра состоится 1 июля в Нижнем Новгороде, начало - в 21.00 по московскому времени.
Сборная Аргентины смогла вырвать победу в игре с Нигерией и в 1/8 финала сыграет с победителем группы C Францией. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало - в 17.00 по московскому времени.
Нигерийцы не смогли выйти из группы, как и сборная Исландии.
Накануне стали известны первые две пары 1/8 финала ЧМ: Уругвай сыграет с Португалией, а Испания - с Россией.
Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:
30 июня, суббота
17.00 (мск). Казань. Франция - Аргентина
21.00 (мск). Сочи. Уругвай - Португалия
1 июля, воскресенье
17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания - РОССИЯ
21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия - Дания
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