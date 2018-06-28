ЧМ-2018: в 1/8 финала сыграют Бельгия – Япония и Колумбия – Англия

Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.
Сборная Бельгии победила Англию (1:0) и заняла первое место в группе G.
В 1/8 финала бельгийцы сыграют в понедельник, 2 июля, против Японии в Ростове-на-Дону.
Англичане заняли второе место и в 1/8 финала сыграют во вторник, 3 июля, против Колумбии.
Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:
30 июня, суббота
17.00 (мск). Казань. Франция – Аргентина
21.00 (мск). Сочи. Уругвай – Португалия
1 июля, воскресенье
17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания – РОССИЯ
21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия – Дания
2 июля, понедельник
17.00 (мск). Самара. Бразилия – Мексика
21.00 (мск). Ростов-на-Дону. Бельгия – Япония
3 июля, вторник
17.00 (мск). Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария
21.00 (мск). Москва, "Спартак". Колумбия – Англия
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