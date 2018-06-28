ЧМ-2018: в 1/8 финала сыграют Бельгия – Япония и Колумбия – Англия

Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира.

Сборная Бельгии победила Англию (1:0) и заняла первое место в группе G.

В 1/8 финала бельгийцы сыграют в понедельник, 2 июля, против Японии в Ростове-на-Дону.

Англичане заняли второе место и в 1/8 финала сыграют во вторник, 3 июля, против Колумбии.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:

30 июня, суббота

17.00 (мск). Казань. Франция – Аргентина

21.00 (мск). Сочи. Уругвай – Португалия

1 июля, воскресенье

17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания – РОССИЯ

21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия – Дания

2 июля, понедельник

17.00 (мск). Самара. Бразилия – Мексика

21.00 (мск). Ростов-на-Дону. Бельгия – Япония

3 июля, вторник

17.00 (мск). Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария

21.00 (мск). Москва, "Спартак". Колумбия – Англия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф – здесь,

​календарь матчей и расписание по городам – здесь​