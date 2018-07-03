ЧМ-2018 установил рекорд по победным голам после 90-й минуты

Чемпионат мира-2018 установил рекорд по количеству победных голов, забитых после 90-й минуты (включая дополнительное время). Уже в девяти играх победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Предыдущий рекорд принадлежал ЧМ-2014 - восемь игр.

Справедливости ради, до 1998 года на чемпионатах мира игралось меньшее количество матчей.

Most Game-Winning Goals in 90th Minute or Later at a Single #WorldCup (including extra-time)



2018 9

2014 8

1990 5

2006 4

1970 4 pic.twitter.com/97Z4M6RGAx – ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2 июля 2018 г.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей