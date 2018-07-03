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ЧМ-2018 установил рекорд по победным голам после 90-й минуты


Чемпионат мира-2018 установил рекорд по количеству победных голов, забитых после 90-й минуты (включая дополнительное время). Уже в девяти играх победный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Предыдущий рекорд принадлежал ЧМ-2014 - восемь игр.

Справедливости ради, до 1998 года на чемпионатах мира игралось меньшее количество матчей.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей 

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