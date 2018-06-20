ЧМ-2018. Уругвай – Саудовская Аравия: трансляция, видео

На прошлой неделе в России начался чемпионат мира по футболу. Сегодня, 20 июня, продолжаются матчи 2-го тура группового турнира – он стартовал во вторник матчем Россия – Египет (3:1). Вторыми в среду на поле "Ростов Арены" выйдут национальные команды Уругвая и Саудовской Аравии. Уругвайцы в первой игре победили Египет (1:0), а аравийцы уступили России (0:5).

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Саудовская Аравия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Саудовская Аравия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!