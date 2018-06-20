ЧМ-2018. Уругвай – Саудовская Аравия: трансляция, видео

Вторую неделю в России идет чемпионат мира. Сегодня, 20 июня, продолжится второй тур группового турнира. Стартовал он, напомним, матчем Россия – Египет (3:1). А сегодня выйдут на поле две другие команда из группы А – Уругвай и Саудовская Аравия. Если уругвайцы не уступят, то Россия де-юре обеспечит себе место в 1/8 финала ЧМ. Уругвайцы и аравийцы сыграют в Ростове-на-Дону, эта игра начнется в 18.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Саудовская Аравия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Саудовская Аравия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!