ЧМ-2018. Уругвай – Россия: прямая трансляция, видео

Сегодня сборная России проведет матч 3-го тура группового турнира ЧМ по футболу, который в этом году принимает Россия. Подопечные Станислава Черчесова уже обеспечили себе место в плей-офф, но сегодня в Самаре определят первое место в группе А – победитель отправится в 1/8 финала в Сочи, проигравший – в Москву. Соперники россиян и уругвайцев станут известны тоже сегодня – после игр в группе B, там на встречи 1/8 финала претендуют Испания, Португалия и Иран.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Россия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!

Сегодня ход заключительной игры россиян в группе для вас прокомментируют журналист "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и его гость, известный агент, Шандор Варга – близкий друг Арсена Венгера. Не пропустите комментарии авторитетного специалиста. Это будет увлекательно.