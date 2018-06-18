ЧМ-2018. Тунис – Англия: прямой эфир, видео

В понедельник в России продолжаются матчи чемпионата мира. Сегодня болельщики ждут матч сборной Англии с командой Туниса. Эта первая игра для команд на турнире. Она пройдет в Волгограде на одноименном стадионе и начнется в 21.00 по Москве. В группе G, кроме этих двух команд, играют Бельгия и Тунис, которые также сегодня начали свой турнирный путь.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Тунис – Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Тунис – Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!