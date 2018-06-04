ЧМ-2018 станет для Маркеса 5-м в карьере. Сборная Мексики объявила состав на турнир

Сборная Мексики на официальной странице в Твиттере опубликовала окончательный состав из 23-х игроков на чемпионат мира-2018. В заявку вошел бывший игрок "Барселоны" Рафаэль Маркес.



Для 39-летнего Маркеса предстоящее мировое первенство станет пятым в карьере. Он повторит достижение соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона по количеству чемпионатов мира.



Кроме того, Маркес является единственным футболистом в истории, который был капитаном команды на четырех чемпионатах мира.

вратари - Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Хосе Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера("Толука");

защитники - Карлос Сальседо ("Айнтрахт" Ф, Германия), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигел Лаюн ("Севилья", Испания);

полузащитники - Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), ), Марко Фабиан ("Айнтрахт" Ф, Германия);

нападающие - Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес", MLS), Хавьер Акино, Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).

Мексика в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет против Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей