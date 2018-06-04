ЧМ-2018 станет для Маркеса 5-м в карьере. Сборная Мексики объявила состав на турнир

Сборная Мексики на официальной странице в Твиттере опубликовала окончательный состав из 23-х игроков на чемпионат мира-2018. В заявку вошел бывший игрок "Барселоны" Рафаэль Маркес.
Для 39-летнего Маркеса предстоящее мировое первенство станет пятым в карьере. Он повторит достижение соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона по количеству чемпионатов мира.
Кроме того, Маркес является единственным футболистом в истории, который был капитаном команды на четырех чемпионатах мира.
вратари - Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Хосе Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера("Толука");
защитники - Карлос Сальседо ("Айнтрахт" Ф, Германия), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигел Лаюн ("Севилья", Испания);
полузащитники - Рафаэль Маркес (без клуба), Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), ), Марко Фабиан ("Айнтрахт" Ф, Германия);
нападающие - Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес", MLS), Хавьер Акино, Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).
Мексика в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет против Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).
Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей
Cuatro años con una meta en la mente; meses de trabajo, incontables días de concentración. Todo para cumplir un sueño: Rusia 2018. 🏆– Selección Nacional (@miseleccionmx) 4 июня 2018 г.
A demostrar que, a los mexicanos, #NadaNosDetiene. 🇲🇽
➡️ https://t.co/Lor0uRtl3F pic.twitter.com/k3YhhBGmKT
- Барселона (Футбол)
- ПСВ
- Севилья
- Бенфика (футбол)
- Вест Хэм
- Сборная Германии (Футбол)
- Порту
- Карлос Вела
- Лотар Маттеус
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Андрес Гуардадо
- Сборная Мексики (футбол)
- Хавьер Эрнандес Балькасар
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Джанлуиджи Буффон
- Лос-Анджелес Гэлакси
- Реал Сосьедад
- Стандард Л
- Бетис
- Крус Асуль
- Рауль Хименес
- Диего Рейес
- Джовани Дос Сантос
- Толука
- Тигрес
- Пумас
- Америка
- Гильермо Очоа
- Альфредо Талавера
- Рафаэль Маркес
- Эктор Морено
- Карлос Сальседо
- Хонатан дос Сантос
- Эктор Эррера
- Мигель Лаюн
- Хавьер Акино
- Хесус Корона
- Марко Фабиан
- Хесус Гальярдо
- Ирвинг Лосано
- Орибе Перальта
Sevaga
А вы говорите Игношевич старый
10:35