ЧМ-2018 стал рекордным по количеству автоголов

Автоголы вратаря сборной Швейцарии Янна Зоммера в матче против Коста-Рики (2:2) и защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса во встрече с Швецией (0:3) стали седьмым и восьмым на чемпионате мира-2018. Таким образом, в России был обновлен рекорд мировых первенств по этому показателю. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1998 – 20 лет назад на турнире во Франции игроки отправляли мячи в ворота своих команд шесть раз.

Кроме того, игрок обороны мексиканцев Хесус Гальярдо, получив желтую карточку на 15-й секунде игры против шведов, стал обладателем самого раннего "горчичника" в истории финальных турниров чемпионатов мира.

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