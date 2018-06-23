ЧМ-2018 стал первым с 1954 года, в 27 матчах которого не было нулевых ничьих

Гол капитана сборной Бельгии Эдена Азара в ворота Туниса в матче чемпионата мира-2018 привел к тому, что в 27 матчах турнира в России неизменно забивается как минимум один гол. На мировом первенстве 1954 года, которое прошло в Швейцарии. 64 года назад на чемпионате мира результативными были первые 26 матчей.

К 30-й минуте матча между Бельгией и Тунисом счет 2:1 в пользу европейской команды.

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