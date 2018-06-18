ЧМ-2018. Швеция – Корея: прямая трансляция (видео)

В понедельник, 18 июня, день на чемпионате мира начнется матчем группы F между командами Швеции и Кореи. Команды сыграют в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, встреча начнется в 15.00 по московскому времени. В квартете F также играют Германия и Мексика, они сыграли накануне и американская сборная сенсационно победила.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Швеция – Корея. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Швеция – Корея.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!