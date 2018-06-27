ЧМ-2018: Швеция и Мексика - в 1/8 финала, чемпион мира Германия не вышла в плей-офф!

Определились еще два участника 1/8 финала чемпионата мира-2018. Из группы F с первого места вышла сборная Швеции, второй стала Мексика, которая уступила скандинавам в сегодняшней встрече (0:3). Чемпион мира-2014 Германия проиграла Корее (0:2) и осталась за бортом плей-офф, заняв последнее место в группе.
Швеция в 1/8 финала сыграет с командой, которая займет второе место в группе E. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 3 июля.
Мексика в 1/8 финала встретится с победителем группы E. Игра состоится 2 июля в Самаре.
Также в 1/8 финала встретятся Франция - Аргентина, Уругвай - Португалия, Испания - Россия и Хорватия - Дания.
Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:
30 июня, суббота
17.00 (мск). Казань. Франция - Аргентина
21.00 (мск). Сочи. Уругвай - Португалия
1 июля, воскресенье
17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания - РОССИЯ
21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия - Дания
2 июля, понедельник
17.00 (мск). Самара. 1-е место группы E - Мексика
3 июля, вторник
17.00 (мск). Санкт-Петербург. Швеция - 2-е место группы E
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