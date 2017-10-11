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15:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ЧМ-2018: сборную США на турнир не пустила "стена Трампа"


Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок невыходу сборной США на чемпионат мира 2018 года. Художник изобразил рыдающего президента страны Дональда Трампа перед "стеной", которая раскрашена в стилистике футболок сборных Гондураса, Мексики, Коста-Рики и Панамы. За ней изображены футболисты, стоящие на фоне российского флага, православного собора и кубка мира.

- По поводу стены, Дональд. США не смогли преодолеть "стену" чемпионата мира, - говорится в сообщении, прикрепленном к карикатуре.

Напомним, Мексика, Коста-Рика и Панама попали на мировое первенство напрямую. Гондурас занял четвертое место в отборе КОНКАКАФ, получив право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах с Австралией. Американцы не смогли выйти на чемпионат мира впервые с 1986 года.

Момани, изобразив "стену", по все видимости, намекнул на одно из предвыборных обещаний Трампа - строительство стенцы на границе с Мексикой.

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