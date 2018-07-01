ЧМ-2018: сборная Хорватии – соперник России по четвертьфиналу

Сборная Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по пенальти обыграла Данию.

Команды обменялись голами в первые минуты встречи: на забитый мяч Матиаса Йергенсена хорваты ответили точным ударом Марио Манджукича.

В концовке дополнительного времени Каспер Шмайхель взял пенальти от Луки Модрича.

В серии послематчевых ударов Шмайхель отбил два удара, а хорват Даниэль Субашич – три.

В 1/4 финала Хорватия сыграет в субботу, 7 июля, в Сочи против России.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Хорватия - Дания - 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:2

Голы: М.Йергенсен, 1 (0:1). Манджукич, 4 (1:1).

Нереализованный пенальти: Модрич, 116 (вратарь).

Серия пенальти: Эриксен - 0:0 (вратарь). Бадель - 0:0 (вратарь). Кьер - 0:1. Крамарич - 1:1. Крун-Дели - 1:2. Модрич - 2:2. Шене - 2:2 (вратарь). Пиварич - 2:2 (вратарь). Н.Йергенсен - 2:2 (вратарь). Ракитич - 3:2.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Ребич, Брозович (Ковачич, 71), Ракитич, Модрич, Перишич (Крамарич, 97), Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмайхель, Дальсгор, Кьер, М.Йергенсен, Кнудсен, Поульсен, Кристенсен (Шене, 46), Дилэйни (Крун-Дели, 98), Эриксен, Брэйтуэйт (Систо, 106), Корнелиус (Н.Йергенсен, 66).

Предупреждение: М.Йергенсен, 115.

Судьи: ПИТАНА, Белатти, Майдана (все Аргентина).

ВАР: Вильяно (Аргентина). Варгас (Боливия), Диас Перес (Испания), Орсато (Италия).

1 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 40851 зритель.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь,

календарь матчей и расписание по городам – здесь