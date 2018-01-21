ЧМ-2018 - с видеоповторами или без. Когда примут решение?

Завтра в 15.00 по московскому времени в Цюрихе начнется заседание Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), на котором в том числе будет обсуждаться эксперимент с использованием видеоарбитров (ВАР).

Напомним, что ИФАБ – это единственный орган, уполномоченный вносить изменения и уточнения в правила игры. Он состоит из представителей ФИФА, а также ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Штаб-квартира находится в Швейцарии.

ИФАБ изучит промежуточные итоги применения ВАР в разных странах – с учетом доклада Левенского католического университета, специалисты которого с 2016 года собирают и анализируют всю информацию, связанную с видеоповторами в футболе.

После оценки всех данных завтра, возможно, будет решено рекомендовать использование ВАР в футболе и, в частности, на чемпионате мира-2018 в России – включая условия внедрения этого новшества. Тогда окончательное слово останется за ежегодным общим собранием ИФАБ, которое и принимает судьбоносные решения, касающиеся правил игры. Собрание должно пройти 2 марта этого года. (Александр БОБРОВ)