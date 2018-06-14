ЧМ-2018. Россия – Саудовская Аравия: трансляция, видео

Сегодня состоится церемония открытия и первая игра чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России. Стартовая игра между сборными командами России и Саудовской Аравии пройдет в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 по местному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Саудовская Аравия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно! Первую игру России на ЧМ специально для вас прокомментируют журналисты "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и Алексей ШЕВЧЕНКО. Это будет огонь. Не пропустите!