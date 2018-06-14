ЧМ-2018. Россия – Саудовская Аравия: церемония открытия (видео)

14 июня стартует самое долгожданное событие в мире спорта – чемпионат мира по футболу. Турнир в этот раз принимает Россия. И уже сегодня на обновленном стадионе "Лужники" состоится торжественная церемония открытия турнира, а сразу после нее и первая игра, в который встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Матч начнется в 18.00 по столичному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию церемонии открытия и матча Россия – Саудовская Аравия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир церемонии открытия и матча Россия – Саудовская Аравия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно! Первую игру России на ЧМ специально для вас прокомментируют журналисты "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и Алексей ШЕВЧЕНКО. Это будет огонь. Не пропустите!