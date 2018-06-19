ЧМ-2018. Россия – Египет: трансляция, видео

Вторую неделю в России идет чемпионат мира. Сегодня, 19 июня, стартует второй тур группового турнира. И начинается он матчем сборных России и Египта в группе А. Россияне в первом матче победили Саудовскую Аравию 5:0, а египтяне уступили Уругвая 0:1. Таким образом, для обеих команд встреча становится решающей. К поединку с Россией готовится главная звезда Египта Мохамед Салах, а вот в составе России не будет Алана Дзагоева, он травмировался и даже не полетел с командой. Встреча России с Египтом пройдет в на арене "Санкт-Петербург" и начнется в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Египет. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Египет.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно! Вторую и, возможно, решающую игру для России на ЧМ специально для вас прокомментируют журналисты "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и Алексей ШЕВЧЕНКО. В студии будет жара. Обязательно подключайтесь, не пропустите!