ЧМ-2018 принесет ФИФА рекордные 6,1 миллиарда долларов

Проведение ЧМ-2018 принесет ФИФА 6,1 миллиарда долларов, что на 10 процентов больше, чем прогнозировалось. Также эта сумма на 1,3 миллиарда больше, чем заработанная на ЧМ-2014, сообщает The New York Times.

Выручка от продаж прав на телетрансляции выросла на 2 процента. Также ФИФА получит на 200 миллионов долларов больше ожидаемого со спонсорских контрактов. Это стало возможным благодаря расширению сотрудничества с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, спонсирующих турнир, представляют Китай. В 2014 году из Китая была только одна компания.

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