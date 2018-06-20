ЧМ-2018. Португалия – Марокко: прямая трансляция – в 15.00, видео

Во вторник, 20 июня, сборная Португалии проведет вторую игру в групповом турнире чемпионата мира. Во втором туре португальцы сыграют с командой Марокко, которая в первой игре уступила Ирану 0:1. Португалия в свою очередь смогла свести матч с Испанией вничью (3:3).

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Португалия – Марокко. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Португалия – Марокко.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!