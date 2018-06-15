ЧМ-2018. Португалия – Испания: прямой эфир, видео

Сегодня, 15 июня, состоится зубодробительный матч чемпионата мира между национальными командами Португалии и Испании. Действующий чемпион Европы против команды фаворита турнира – что может быть лучше? Эта игра пройдет в городе Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21.00 по столичному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Португалия – Испания. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Португалия – Испания.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно! В ходе матча Португалии и Испании в студии будет работать Михаил ЗИСЛИС – интересный взгляд на встречу вам обеспечен. Подключайтесь!