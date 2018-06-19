ЧМ-2018. Польша – Сенегал: прямая трансляция (видео)

Во вторник, 18 июня, начался чемпионат мира для команд группы H. Первыми в этом квартете сыграли Колумбия и Япония, азиатская команда, имеющая на одного футболиста больше, добилась победы – 2:1. Теперь в 18.00 на арене "Спартак" в Москве встретятся Польша и Сенегал.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Польша – Сенегал. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Польша – Сенегал.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!