ЧМ-2018. Перу – Дания: прямая трансляция (видео)

В субботу, 16 июня, начнутся матчи чемпионата мира в группе С. Так, в Мордовии на "Саранск Арене" сыграют Перу и Дания. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Также в этом квартете выступают команды национальные команды Франции и Австралии.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Перу – Дания. (ВИДЕО)

Другая встреча группы B между Португалией и Испанией состоится в Сочи и начнется в 21.00 по Москве.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Перу – Дания.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!