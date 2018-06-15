ЧМ-2018. Марокко – Иран: прямая трансляция (видео)

В пятницу, 15 июня, состоится два матча чемпионата мира в группе B. В первой игре встретятся сборные Марокко и Ирана. Эта игра пройдет в Санкт-Петербурге, на одноименной арене, и начнется в 18.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Марокко – Иран. (ВИДЕО)

Другая встреча группы B между Португалией и Испанией состоится в Сочи и начнется в 21.00 по Москве.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Марокко – Иран.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!