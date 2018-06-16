ЧМ-2018. Хорватия – Нигерия: прямая трансляция (видео)

В субботу, 16 июня, день на чемпионате мира завершится матчем группы D между командами Нигерии и Хорватии. Команды сыграют в самом западном регионе России на "Калининград Арене", встреча начнется в 22.00 по московскому времени. В квартете D также играю Аргентина и Исландия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Хорватия – Нигерия. (ВИДЕО)

Другая встреча группы B между Португалией и Испанией состоится в Сочи и начнется в 21.00 по Москве.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Хорватия – Нигерия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!