ЧМ-2018. Германия – Мексика: трансляция, видео

Чемпионат мира в России продолжается. В воскресенье, 17 июня, – день четвертый. И турнир начинают один из главных фаворитов на победу – сборная Германии. Действующие чемпионы мира встретятся с командой Мексики. Эта игра состоится в Москве на арене "Лужники" и начнется и начнется в 18.00 по столичному. В группе F также играют команды Швеции и Кореи, но они свой матч проведут в понедельник в 15.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Германия – Мексика. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Германия – Мексика.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!