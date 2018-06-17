ЧМ-2018. Германия – Мексика: прямой эфир, видео

В воскресенье в России продолжится чемпионат мира. Во второй день уик-энда болельщиков ожидали три игры. Одной из главных станет встреча национальных команд Германии и Мексики. Она состоится на московской арене "Лужники" и начнется в 18.00 по столичному времени. В квартете F также играют сборные Швеции и Кореи, их игра состоится на день позже.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Германия – Мексика. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Германия – Мексика.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!