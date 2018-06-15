ЧМ-2018. Египет – Ургувай: прямая трансляция (видео)

В пятницу, 15 июня, состоится второй матч в группе А чемпионата мира. В нем сыграю национальные команды Египта и Уругвая. Эта игра пройдет в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 15.00 по Москве. В первой игре этой группы, напомним, Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0. Сегодня же состоятся обе игры группы B.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Египет – Уругвай. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Египет – Уругвай.

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