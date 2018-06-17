ЧМ-2018. Бразилия – Швейцария: трансляция, видео

Чемпионат мира в России продолжается. В воскресенье, 17 июня, – день четвертый. И турнир начинают один из главных фаворитов на победу – сборная Бразилии. Южноамериканцы встретятся со Швейцарией. Эта игра состоится на "Ростов Арене" и начнется и начнется в 21.00 по Москве. В группе E также играют команды Коста-Рики и Сербии, их игра прошла в этот же день, но началась она в 15.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бразилия – Швейцария. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бразилия – Швейцария.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!