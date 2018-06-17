ЧМ-2018. Бразилия – Швейцария: прямой эфир, видео

В воскресенье в России продолжится чемпионат мира. Во второй день уик-энда болельщиков ожидали три игры. Одной из главных станет встреча национальных команд Бразилии и Швейцарии. Она состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 21.00 по московскому времени. В квартете E также играют сборные Коста-Рики и Сербии, их игра состоялась раньше.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бразилия – Швейцария. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бразилия – Швейцария.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!