ЧМ-2018. Бельгия – Панама: прямая трансляция (видео)

В понедельник, 18 июня, начнется чемпионат мира для команд группы G. Первыми на поле выйдут команды Бельгии и Панамы. Команды сыграют в Сочи на арене "Фишт", встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В квартете G также играют Англия и Тунис, которые позже встретятся в Волгограде.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия – Панама. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия – Панама.

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