ЧМ-2018. Аргентина – Исландия: трансляция, видео

Чемпионат мира в России продолжается. В субботу, 16 июня, – день третий. И турнир начинают один из главных фаворитов на победу – сборная Франции. "Трехцветные" встретятся с Австралией. Эта игра состоится в Татарстане на "Казань Арене" и начнется и начнется в 13.00 по Москве. В группе С также играют Перу и Дания, их игра пройдет в этот же день, но начнется в 19.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Аргентина – Исландия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Аргентина – Исландия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!