ЧМ-2018. Аргентина – Исландия: прямой эфир, видео

В субботу в России продолжится чемпионат мира. В первый уик-энда болельщиков ждут аж четыре игры! Среди них игра национальных команд Аргентины и Исландии. Она состоится в Москве на арене "Спартак" и начнется в 16.00 по местному времени. В квартете D также играют сборные Хорватии и Нигерии, их игра пройдет в этот же день, но начнется в 22.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Аргентина – Исландия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Аргентина – Исландия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!