ЧМ-2018: Альварес – автор рекордного автогола

Защитник сборной Мексики Эдсон Альварес стал седьмым футболистом, поразившим свои ворота в матчах ЧМ-2018.
Таким образом, турнир в России уже стал рекордным по числу автоголов. Предыдущее достижение – шесть голов в свои ворота – было установлено во Франции в 1998-м. (Кирилл БУРДАКОВ)
Автоголы на чемпионатах мира по футболу
|
Год
|
Страна
|
Матчи
|
Автоголы
|
2018
|
Россия
|
42
|
7
|
1998
|
Франция
|
64
|
6
|
2014
|
Бразилия
|
64
|
5
|
1954
|
Швейцария
|
26
|
4
|
2006
|
Германия
|
64
|
4
|
1974
|
ФРГ
|
38
|
3
|
1978
|
Аргентина
|
38
|
3
|
2002
|
Корея/Япония
|
64
|
3
|
1938
|
Франция
|
18
|
2
|
1966
|
Англия
|
32
|
2
|
1986
|
Мексика
|
52
|
2
|
2010
|
ЮАР
|
64
|
2
|
1930
|
Уругвай
|
18
|
1
|
1950
|
Бразилия
|
22
|
1
|
1970
|
Мексика
|
32
|
1
|
1982
|
Испания
|
52
|
1
|
1994
|
США
|
52
|
1
|
1934
|
Италия
|
17
|
0
|
1958
|
Швеция
|
35
|
0
|
1962
|
Швейцария
|
32
|
0
|
1990
|
Италия
|
52
|
0
Голы в свои ворота на чемпионате мира-2018
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
15.06.2018
|
Азиз БУАДДУЗ
|
Марокко
|
Иран – 0:1
|
90+5’ (0:1)
|
16.06.2018
|
Азиз БЕХИЧ
|
Австралия
|
Франция – 1:2
|
81’ (1:2)
|
16.06.2018
|
Огенекаро ЭТЕБО
|
Нигерия
|
Хорватия – 0:2
|
32’ (0:1)
|
19.06.2018
|
Тиагу ЦИОНЕК
|
Польша
|
Сенегал – 1:2
|
37’ (0:1)
|
19.06.2018
|
Ахмед ФАТХИ
|
Египет
|
Россия – 1:3
|
47’ (0:1)
|
25.06.2018
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
Россия
|
Уругвай – 0:3
|
23’ (0:2)
|
27.06.2018
|
Эдсон АЛЬВАРЕС
|
Мексика
|
Швеция – 0:3
|
74’ (0:3)
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