19:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ЧМ-2018: Альварес – автор рекордного автогола


Защитник сборной Мексики Эдсон Альварес стал седьмым футболистом, поразившим свои ворота в матчах ЧМ-2018.

Таким образом, турнир в России уже стал рекордным по числу автоголов. Предыдущее достижение – шесть голов в свои ворота – было установлено во Франции в 1998-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

Автоголы на чемпионатах мира по футболу

Год

Страна

Матчи

Автоголы

2018

Россия

42

7

1998

Франция

64

6

2014

Бразилия

64

5

1954

Швейцария

26

4

2006

Германия

64

4

1974

ФРГ

38

3

1978

Аргентина

38

3

2002

Корея/Япония

64

3

1938

Франция

18

2

1966

Англия

32

2

1986

Мексика

52

2

2010

ЮАР

64

2

1930

Уругвай

18

1

1950

Бразилия

22

1

1970

Мексика

32

1

1982

Испания

52

1

1994

США

52

1

1934

Италия

17

0

1958

Швеция

35

0

1962

Швейцария

32

0

1990

Италия

52

0

Голы в свои ворота на чемпионате мира-2018

Дата

Игрок

Команда

Матч

Минута

15.06.2018

Азиз БУАДДУЗ

Марокко

Иран – 0:1

90+5’ (0:1)

16.06.2018

Азиз БЕХИЧ

Австралия

Франция – 1:2

81’ (1:2)

16.06.2018

Огенекаро ЭТЕБО

Нигерия

Хорватия – 0:2

32’ (0:1)

19.06.2018

Тиагу ЦИОНЕК

Польша

Сенегал – 1:2

37’ (0:1)

19.06.2018

Ахмед ФАТХИ

Египет

Россия – 1:3

47’ (0:1)

25.06.2018

Денис ЧЕРЫШЕВ

Россия

Уругвай – 0:3

23’ (0:2)

27.06.2018

Эдсон АЛЬВАРЕС

Мексика

Швеция – 0:3

74’ (0:3)

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