ЧМ-2018: Альварес – автор рекордного автогола

Защитник сборной Мексики Эдсон Альварес стал седьмым футболистом, поразившим свои ворота в матчах ЧМ-2018.

Таким образом, турнир в России уже стал рекордным по числу автоголов. Предыдущее достижение – шесть голов в свои ворота – было установлено во Франции в 1998-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

Автоголы на чемпионатах мира по футболу

Год Страна Матчи Автоголы 2018 Россия 42 7 1998 Франция 64 6 2014 Бразилия 64 5 1954 Швейцария 26 4 2006 Германия 64 4 1974 ФРГ 38 3 1978 Аргентина 38 3 2002 Корея/Япония 64 3 1938 Франция 18 2 1966 Англия 32 2 1986 Мексика 52 2 2010 ЮАР 64 2 1930 Уругвай 18 1 1950 Бразилия 22 1 1970 Мексика 32 1 1982 Испания 52 1 1994 США 52 1 1934 Италия 17 0 1958 Швеция 35 0 1962 Швейцария 32 0 1990 Италия 52 0

Голы в свои ворота на чемпионате мира-2018

Дата Игрок Команда Матч Минута 15.06.2018 Азиз БУАДДУЗ Марокко Иран – 0:1 90+5’ (0:1) 16.06.2018 Азиз БЕХИЧ Австралия Франция – 1:2 81’ (1:2) 16.06.2018 Огенекаро ЭТЕБО Нигерия Хорватия – 0:2 32’ (0:1) 19.06.2018 Тиагу ЦИОНЕК Польша Сенегал – 1:2 37’ (0:1) 19.06.2018 Ахмед ФАТХИ Египет Россия – 1:3 47’ (0:1) 25.06.2018 Денис ЧЕРЫШЕВ Россия Уругвай – 0:3 23’ (0:2) 27.06.2018 Эдсон АЛЬВАРЕС Мексика Швеция – 0:3 74’ (0:3)

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