Члены правительства и деятели культуры сыграли в футбол на Красной площади

Команда "Росич", составленная из членов правительства РФ, обыграла команду "Артист" в товарищеском матче, состоявшемся в Парке футбола на Красной площади, со счетом 6:4, информирует "РИА новости".Встреча прошла в рамках перекрестного года культуры России и Катара. Представители Катара, включая главу оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хасана аль-Тавади, вошли в состав обеих команд.

В матче принимали участие друзья фонда "Артист": Денис Мацуев, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Маликов, Николай Фоменко, Иван Викулов, Эдгард Запашный и Алексей Пиманов. За "Росич" играли председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин.

Вырученные от дружеской встречи средства будут направлены на помощь российским ветеранам театра и кино.

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