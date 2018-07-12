12:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Члены правительства Хорватии пришли на заседание в форме сборной


Члены правительства Хорватии пришли на работу в игровых майках национальной команды. Смена дресс-кода связана с выходом "шашечных" в финал чемпионата мира-2018 – накануне они в 1/2 финала обыграли Англию (2:1 – доп. время).

В финале ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 15 июля (Москва, Лужники, начало - 18.00).

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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