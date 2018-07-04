Член судейского комитета РФС – об арбитре из США на матче с участием Англии: "ФИФА далека от политики"

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал "СЭ" работу американского рефери Марка Гейгера, который был назначен на игру 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия – Англия (1:1, пен. – 3:4). После встречи южноамериканцы раскритиковали его работу.

– Не вижу никакого противоречия в том, что арбитр из США был назначен на такой матч, – отметил Бутенко. – Есть ведь Северная Америка и есть Южная. Разве в этом нестыковка, что против сборной из Европы судил американец? Политический момент? Думаю, что ФИФА далека от политики. Не уверен, что Международная федерация так глубоко копает, чтобы учитывать данный факт. Колумбийцы, эмоционально реагировавшие на любое решение рефери, вряд ли рассчитывали, что США настроены против них.

– В таком случае как оцените работу Гейгера вы?

– Кое с чем я был не согласен, но если глобально рассматривать, то, на мой взгляд, отсудил без ошибок. В дисциплинарном плане где-то лояльно подходил к одним ситуациям, хотя в других похожих эпизодах выносил предупреждения. Если будем рассматривать вторую желтую карточку колумбийцу, который эмоционально не соглашался с арбитром, то это самый легкий путь – удалить игрока. Сохранить интригу и численное равенство на поле важнее. Судья в этом плане делал все правильно, стараясь сохранить интерес к матчу и не поднимать еще больше градус игры, который и так был очень высок. Словом, колумбийцам предъявить Гейгеру нечего. По основным критериям судья был прав. (Игорь НОВИКОВ)